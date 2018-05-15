Шевченко викликав 25 гравців на товариські матчі з Марокко і Албанією
|Андрій Шевченко
Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко викликав 25 футболістів для участі у зборі, що відбудеться з 23 травня по 4 червня.
До гравців з іноземних чемпіонатів, яких керманич збірної викликав раніше, додалися футболісти, які виступають у Прем’єр-лізі України, пише ФФУ.
Склад збірної України
Воротарі: Андрій П’ятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Зоря" Луганськ).
Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі — "Шахтар" Донецьк), Микита Бурда, Артем Шабанов (обидва — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Славія", Чехія), Олександр Караваєв ("Зоря" Луганськ).
Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — "Шахтар" Донецьк), Андрій Ярмоленко ("Боруссія" Д, Німеччина), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Руслан Малиновський ("Генк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія).
Нападники: Артем Бєсєдін ("Динамо" Київ), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Євген Селезньов ("Акхісар Беледієспор", Туреччина).
Викликаний раніше Артем Кравець переведений до резерву. Тренерський штаб залишає за собою можливість довикликати гравців у разі необхідності.
Раніше була інформація, що 19-річний талант Динамо отримав виклик від Шевченка в збірну.
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