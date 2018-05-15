Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 20:31
Стало відомо, скільки коштує найдешевший квиток на гру Динамо - Шахтар
Стартував продаж квитків на матч заключного туру прем'єр-ліги Динамо - Шахтар.
Ціна на квитки варіюється від 50 до 500 гривень, пише сайт киян.
Зустріч Динамо - Шахтар відбудеться 19 травня о 19.30.
Як відомо, гірники в 31-му турі обіграли Верес і достроково стали чемпіонами України.
Раніше повідомлялося, що Шахтар і Динамо розсудить Романов.
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