Стало відомо, скільки коштує найдешевший квиток на гру Динамо - Шахтар

Стартував продаж квитків на матч заключного туру прем'єр-ліги Динамо - Шахтар.

Ціна на квитки варіюється від 50 до 500 гривень, пише сайт киян.

Зустріч Динамо - Шахтар відбудеться 19 травня о 19.30.

Як відомо, гірники в 31-му турі обіграли Верес і достроково стали чемпіонами України.

Раніше повідомлялося, що Шахтар і Динамо розсудить Романов.

