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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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15.05.2018  20:31

Стало відомо, скільки коштує найдешевший квиток на гру Динамо - Шахтар

 

Стартував продаж квитків на матч заключного туру прем'єр-ліги Динамо - Шахтар.

Ціна на квитки варіюється від 50 до 500 гривень, пише сайт киян.

Зустріч Динамо - Шахтар відбудеться 19 травня о 19.30.

Як відомо, гірники в 31-му турі обіграли Верес і достроково стали чемпіонами України.

Раніше повідомлялося, що Шахтар і Динамо розсудить Романов.





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