ФІФА вже визначила 24 команди, які гратимуть на оновленому клубному ЧС-2021

ФІФА готова провести у 2021 році оновлений клубний чемпіонат світу та вже знає, які команди поїдуть на цей турнір.

Про це пише Football Italia.

Європу представлятимуть Реал Мадрид, Барселона, Мілан, Інтер, Ювентус, Баварія, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Аякс та ПСЖ.

Ще два вакантних місця від УЄФА зможуть зайняти наступні команди: Манчестер Сіті, Челсі, Борусія Дортмунд, Атлетіко, Бенфіка або Порту.

Три клуби з Південної Америки отримають прямі путівки на турнір, четверта команда гратиме у плей-офф з представником Океанії.

Також по два місця на клубному чемпіонаті світу гарантовано отримають представники Африки, Азії та Північної Америки.

Цей турнір буде проводитись раз на 4 роки. У 2021 році клубний чемпіонат світу може прийняти Китай. Скоріш за все, чемпіонат відбудеться у червні (з 10 по 28 число), пише football24.ua.