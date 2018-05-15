Англійські клуби продовжують стежити за гравцем Шахтаря

Іван Ордець

Захисник Шахтаря Іван Ордець все ще цікавий представникам АПЛ Ньюкаслу і Брайтону.

Про це повідомляє "Команда №1".

Обидва клуби розраховують на 25-річного українця, але поки витримують паузу.

Контракт Ордеця з Шахтарем закінчується через рік, взимку він зможе підписати попередню угоду з будь-яким клубом.

Transfermarkt оцінює українського захисника в 3,5 мільйона євро, пише "Команда №1".

Раніше повідомлялося, що Ордець тренується окремо від команди.