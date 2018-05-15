Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
170 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 21:01
Англійські клуби продовжують стежити за гравцем Шахтаря
|Іван Ордець
Захисник Шахтаря Іван Ордець все ще цікавий представникам АПЛ Ньюкаслу і Брайтону.
Про це повідомляє "Команда №1".
Обидва клуби розраховують на 25-річного українця, але поки витримують паузу.
Контракт Ордеця з Шахтарем закінчується через рік, взимку він зможе підписати попередню угоду з будь-яким клубом.
Transfermarkt оцінює українського захисника в 3,5 мільйона євро, пише "Команда №1".
Раніше повідомлялося, що Ордець тренується окремо від команди.
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