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15.05.2018  21:37

Фанати Спортинга напали на команду і побили футболістів

Фото / твіттер журналіста Сезара Луїса Мерло

Футболісти Спортинга зазнали нападу з боку фанатів команди.

Близько 50 чоловік в капюшонах увірвалися на базу клубу. Вони ображали головного тренера Жорже Жезуса, а також футболістів Вільяма Карвалью, Руя Патрісіу і Баса Доста.

Фанати атакували членів команди, використовуючи ремені, факели та металеві предмети.

Бас Дост отримав травму голови, інші пошкодження зафіксовані у Йосипа Мішича і Родріго Батталья, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше Спортинг назвав Динамо ціну за свого лівого захисника.





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