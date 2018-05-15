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155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 21:37
Фанати Спортинга напали на команду і побили футболістів
|Фото / твіттер журналіста Сезара Луїса Мерло
Футболісти Спортинга зазнали нападу з боку фанатів команди.
Близько 50 чоловік в капюшонах увірвалися на базу клубу. Вони ображали головного тренера Жорже Жезуса, а також футболістів Вільяма Карвалью, Руя Патрісіу і Баса Доста.
Фанати атакували членів команди, використовуючи ремені, факели та металеві предмети.
Бас Дост отримав травму голови, інші пошкодження зафіксовані у Йосипа Мішича і Родріго Батталья, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше Спортинг назвав Динамо ціну за свого лівого захисника.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій