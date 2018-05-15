Металіст 1925 буде ліквідований, якщо не вийде в Першу лігу
|Сергій Стороженко
ФК Металіст 1925 буде ліквідований, якщо не вийде в Першу лігу.
Про це заявив голова зборів засновників Металіста 1925, колишній віце-президент ФФУ Сергій Стороженко.
"Про те, що команда не вийде в Першу лігу не хочу думати, але якщо, не доведи Господь, це станеться, то найвірогідніше клуб і його команди будуть ліквідовані", - сказав він.
"Якщо ж завдання буде вирішене, то, найімовірніше, після короткочасної відпустки команда збереться у Високому, де й проведе підготовку до нового випробування", – написав Стороженко на своїй конференції на неофіційному сайті Металіста.
Відзначимо, що наразі Металіст 1925 іде другим у групі "Б" Другої ліги, що гарантує пряме потрапляння до Першої ліги. Проте, в останніх 4-х матчах харків'яни набрали лише 1 очко.
Як відомо, раніше було названо нового головного тренера Металіста 1925.
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