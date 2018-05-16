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16.05.2018  10:59

Мессі назвав свою мотивацію у футболі

 Ліонель Мессі

Зірковий аргентинець Ліонель Мессі хоче просто грати у футбол та покращувати дії своєї команди у конкретному матчі. 

Про те, що нападника Барселони не цікавить статус найкращого гравця у світі, він зізнався в інтерв'ю TyC Sports.

Я не зацікавлений в тому, щоб бути кращим в історії або другим, третім, четвертим. Статус найкращого футболіста в історії нічого не змінить", - каже Мессі.

"Щоразу, як починається сезон, я намагаюся покращувати себе, вигравати все, викладатися повністю на футбольному полі і максимально допомагати своїм партнерам по команді. Я граю для того, щоб удосконалюватися і вигравати, а не для того, щоб стати кращим в історії", - додав Ліонель.

Нагадаємо, недавно Мессі досяг відмітки у 1000 голів за свою кар'єру.





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