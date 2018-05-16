Марсель - Атлетико: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи

Іспанський Атлетико стане переможцем Ліги Європи-2017/18.

Це випливає із прогнозу букмекерів на фінальний матч турніру іспанців проти французького Марселя.

На перемогу Атлетико можна поставит із коефіцієнтом 1,95, Марселя - 4,40. Нічия котирується із показником 3,30.

Зазначимо, що з урахуванням можливого додаткового часу та серії пенальті шанси іспанців ще вищі - 1,40 проти 3,0.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Ліги Європи Марсель у напружених поєдинках пройшов австрійський Ред Булл, а Атлетико - Арсенал.