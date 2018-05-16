Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 11:45
Марсель - Атлетико: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи
Іспанський Атлетико стане переможцем Ліги Європи-2017/18.
Це випливає із прогнозу букмекерів на фінальний матч турніру іспанців проти французького Марселя.
На перемогу Атлетико можна поставит із коефіцієнтом 1,95, Марселя - 4,40. Нічия котирується із показником 3,30.
Зазначимо, що з урахуванням можливого додаткового часу та серії пенальті шанси іспанців ще вищі - 1,40 проти 3,0.
Нагадаємо, у півфінальних матчах Ліги Європи Марсель у напружених поєдинках пройшов австрійський Ред Булл, а Атлетико - Арсенал.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій