Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
2376 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 11:59
Бразилець Шахтаря зробив відверту заяву щодо виступів в Україні
Лідер Шахтаря Фред щасливий грати за свій клуб, проте він хоче продовжити кар'єру у топових європейських чемпіонатах.
Про це бразильський центрхав заявив в ефірі програми Celecao в ефірі бразильського каналу SporTV.
"Я провів чудові п'ять років у Шахтарі. Я напружено працював і своїм футболом намагався допомогти команді. Проте зараз я дав зрозуміти керівництву, що хоче залишити Україну і продовжити грати в Європі. Моя ціль - зробити якісний прорив у кар'єрі та виступати за топ-клуб з Європи. Зараз я маю декілька пропозицій з Англії та Франції", - зізнався Фред.
Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що Фред отримав пропозицію від ПСЖ.
Раніше у пресі повідомлялося, що Фред скоріше за все виступатиме за Манчестер Юнайтед.
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