Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
2376 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
16.05.2018  11:59

Бразилець Шахтаря зробив відверту заяву щодо виступів в Україні

 

Лідер Шахтаря Фред щасливий грати за свій клуб, проте він хоче продовжити кар'єру у топових європейських чемпіонатах.

Про це бразильський центрхав заявив в ефірі програми Celecao в ефірі бразильського каналу SporTV.

"Я провів чудові п'ять років у Шахтарі. Я напружено працював і своїм футболом намагався допомогти команді. Проте зараз я дав зрозуміти керівництву, що хоче залишити Україну і продовжити грати в Європі. Моя ціль - зробити якісний прорив у кар'єрі та виступати за топ-клуб з Європи. Зараз я маю декілька пропозицій з Англії та Франції", - зізнався Фред. 

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що Фред отримав пропозицію від ПСЖ.

Раніше у пресі повідомлялося, що Фред скоріше за все виступатиме за Манчестер Юнайтед.





Читай також
Двоє гравців Шахтаря потрапили у заявку збірної Бразилії
Лідер Шахтаря зацікавив Барселону
Фред розповів про амбітні наміри покращити свою кар'єру
Як Фред, Тайсон та Ко принизили збірну Росії у Москві. ВІДЕО
Фред розповів, у якому клубі він хоче продовжити кар'єру
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
13:59
Футбол. Стало відомо, яке місто прийматиме чемпіонський матч у Другій лізі
13:37
Бокс. У США пророкують Ломаченку серйозні проблеми
12:59
Футбол. У Вереса виникли серйозні проблеми із стадіоном у Рівному
12:46
Теніс. Відомий український тенісист став менеджером 3-ї ракетки світу. ФОТО
12:22
Футбол. Шахтар направив скаргу у ФФУ щодо історії з начебто отруєнням футболістів Вереса
11:59
Футбол. Бразилець Шахтаря зробив відверту заяву щодо виступів в Україні
11:45
Футбол. Марсель - Атлетико: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи
11:31
Теніс. Костюк розповіла, як проплакала годину через те, що так і не дотиснула 7-му ракетку світу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!