Бразилець Шахтаря зробив відверту заяву щодо виступів в Україні

Лідер Шахтаря Фред щасливий грати за свій клуб, проте він хоче продовжити кар'єру у топових європейських чемпіонатах.

Про це бразильський центрхав заявив в ефірі програми Celecao в ефірі бразильського каналу SporTV.

"Я провів чудові п'ять років у Шахтарі. Я напружено працював і своїм футболом намагався допомогти команді. Проте зараз я дав зрозуміти керівництву, що хоче залишити Україну і продовжити грати в Європі. Моя ціль - зробити якісний прорив у кар'єрі та виступати за топ-клуб з Європи. Зараз я маю декілька пропозицій з Англії та Франції", - зізнався Фред.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що Фред отримав пропозицію від ПСЖ.

Раніше у пресі повідомлялося, що Фред скоріше за все виступатиме за Манчестер Юнайтед.