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16.05.2018  12:22

Шахтар направив скаргу у ФФУ щодо історії з начебто отруєнням футболістів Вереса

 Футболісти Вереса все-таки вийшли на гру та боролися до кінця/ФК Шахтар

У донецькому Шахтарі вимагають розслідування ситуації з отруєнням футболістів Вереса перед матчем 31-го туру УПЛ

Донеччани направили скаргу у комітет із етики та чесної гри Федерації футболу України. 

"Історія з отруєнням футболістів Вереса нам бачиться вельми нелогічною і неправдивою. Є багато питань. Наприклад, чому футболісти, які були хворими, раптом вийшли на гру і провели весь матч? Чому Верес, розуміючи, що Прем'єр-ліга не вбачає форс-мажору, вирішив не проводити гру і їхати в Винники? Які вигоди рухали керівництвом Вереса, що клуб заздалегідь був згоден з технічною поразкою? Це як мінімум неспортивно", - розповів в ефірі телеканалу Футбол голова юридичної служби клубу Андрій Харитончук. 

Також Харитончук розповів, що представники Вереса шантажували Шахтар перед тим, як все-таки вирішили вийти на гру

"Чому Верес у дипломатичному листуванні з Шахтарем шантажував тим, що перетворить кінцівку чемпіонату в юридичні війни? Спілкуючись з футболістами, тренерами, лікарями і менеджерами можна буде встановити істину, хто давав такі розпорядження. Якщо мотив - якась вигода, і тут буде корупція або маніпулювання результатом матчу, комітет дасть оцінку, - цитує юриста terrikon.com.

Нагадаємо, що матч завершився поразкою Вереса 0:1, а Шахтар достроково оформив чемпіонство.

Зазначимо, що завдяки майстерним діям у матчі звання найкращого гравця 31-го туру отримав воротар Вереса.





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