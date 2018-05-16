Барселона придбала захисника Севільї за 35 мільйонів, - ЗМІ

Клеман Лангле

Іспанська Барселона найближчим часом підпише захисника Севільї Клемана Лангле.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонці виплатять за Лангле відступні в розмірі 35 мільйонів євро.

Контракт буде підписаний на 5 років, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Барселона поставила перед фактом Атлетико, що придбає його головну зірку.