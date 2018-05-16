Шевченко розповів про особливе ставлення до нього з боку Лобановського
|Андрій Шевченко з Золотим м'ячем біля пам'ятника Лобановському / Команда №1
Екс-гравець Мілана, а нині тренер збірної України Андрій Шевченко ділився досвідом з Валерієм Лобановським.
Про це повідомляє Команда №1.
"Найбільше запам'ятился ті моменти, які відбувалися вже після того, як я перейшов до Мілана. Була у нас така традиція: після прильоту на матчі збірної, мене завжди чекала в аеропорту машина, яку надсилав за мною Лобановський. Насамперед я їхав на базу, піднімався до нього в номер, і ми по кілька годин там розмовляли", - розповів Шева.
"Валерію Васильовичу було важливо все: тренувальний процес, побутові питання тощо. Усі дрібниці й деталі. Він нічого не впускав: хто б що не говорив, але у нього було бажання виїхати і спробувати себе в зарубіжному клубі. Стримував, мені здається, один момент - незнання мови", - вважає тренер збірної України.
Нагадаємо, що Шевченко викликав 25 гравців на товариські матчі з Марокко і Албанією.
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