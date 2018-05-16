Вербич зізнався, як лагідно називає Шапаренка

Беньямін Вербич / Динамоманія

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич називає свого партнера Миколу Шапаренка кішкою.

Про це він розповів в інтерв'ю FootballHub.

"Свого партнера по команді Шапаренка я називаю "Кішка". Не знаю, чому, забавно звучить. Він такий маленький милий хлопчина, трохи схожий на кота. Хороший хлопець", - сказав Вербич.

Нагадаємо, що Шапаренка викликали в збірну.

Також повідомлялося, що Шапаренко образився на запитання журналіста про зміну зачіски.