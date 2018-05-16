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373 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 16:57
Вербич зізнався, як лагідно називає Шапаренка
|Беньямін Вербич / Динамоманія
Півзахисник Динамо Беньямін Вербич називає свого партнера Миколу Шапаренка кішкою.
Про це він розповів в інтерв'ю FootballHub.
"Свого партнера по команді Шапаренка я називаю "Кішка". Не знаю, чому, забавно звучить. Він такий маленький милий хлопчина, трохи схожий на кота. Хороший хлопець", - сказав Вербич.
Нагадаємо, що Шапаренка викликали в збірну.
Також повідомлялося, що Шапаренко образився на запитання журналіста про зміну зачіски.
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