Зозуля і Альбасете: українець повідомив деталі продовження кар'єри

Роман Зозуля

Нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля хоче залишитися в клубі.

Про це повідомляє albacetebalompie.es.

"Атмосфера в команді дуже хороша. Ми нова команда, яка поступово створюється. Зараз я зосереджений на решті матчів. Найважливіше для мене і команди - матч з Сарагосою", - сказав футболіст.

"Я в захваті від Альбасете, моя сім'я і я дуже щасливі тут. Тут хороші, доброзичливі люди. Я бачу прихильність фанатів і це робить мене дуже щасливим. Хочу залишитися тут, бо бачу ставлення уболівальників до мене", - цитує Зозулю Трибуна.

Нагадаємо, що Зозуля потрапив до сфери інтересів іншого іспанського клубу.