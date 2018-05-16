Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
361 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 20:14
Зозуля і Альбасете: українець повідомив деталі продовження кар'єри
|Роман Зозуля
Нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля хоче залишитися в клубі.
Про це повідомляє albacetebalompie.es.
"Атмосфера в команді дуже хороша. Ми нова команда, яка поступово створюється. Зараз я зосереджений на решті матчів. Найважливіше для мене і команди - матч з Сарагосою", - сказав футболіст.
"Я в захваті від Альбасете, моя сім'я і я дуже щасливі тут. Тут хороші, доброзичливі люди. Я бачу прихильність фанатів і це робить мене дуже щасливим. Хочу залишитися тут, бо бачу ставлення уболівальників до мене", - цитує Зозулю Трибуна.
Нагадаємо, що Зозуля потрапив до сфери інтересів іншого іспанського клубу.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій