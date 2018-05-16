Легендарний Буффон завершить кар'єру після закінчення сезону
|Джналуїджі Буффон
Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон завершить футбольну кар'єру після цього сезону.
Про це повідомив агент Джиджи Сільвано Мартіна, інформує Juvenews.
"Це не буде прощання в стилі Тотті, тому що таке драматичне прощання може відбутися тільки в Римі. У Турині я чекаю швидше прощання в стилі Дель П'єро", - розповів агент.
"За п'ятнадцять хвилин до кінця травня щось станеться, на кшталт вивішеного банера До побачення, Платіні. Будуть сльози, але все буде стриманим", - розерив подробиці представник Буффона.
"Для мене було честю супроводжувати найвеличнішого голкіпера в історії. Більше не можу нічого сказати, він сам розповість усе на прес-конференції в четвер", - сказав Мартіна.
40-річний Буффон виступає з 1995 року і провів на професійному рівні 1051 матч. За свою кар'єру він дев'ять разів ставав чемпіоном Італії, п'ять разів вигравав Кубок Італії, а також є чемпіоном світу, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Буффону пропонують пограти в Аргентині.
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