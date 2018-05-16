Легендарний Буффон завершить кар'єру після закінчення сезону

Джналуїджі Буффон

Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон завершить футбольну кар'єру після цього сезону.

Про це повідомив агент Джиджи Сільвано Мартіна, інформує Juvenews.

"Це не буде прощання в стилі Тотті, тому що таке драматичне прощання може відбутися тільки в Римі. У Турині я чекаю швидше прощання в стилі Дель П'єро", - розповів агент.

"За п'ятнадцять хвилин до кінця травня щось станеться, на кшталт вивішеного банера До побачення, Платіні. Будуть сльози, але все буде стриманим", - розерив подробиці представник Буффона.

"Для мене було честю супроводжувати найвеличнішого голкіпера в історії. Більше не можу нічого сказати, він сам розповість усе на прес-конференції в четвер", - сказав Мартіна.

40-річний Буффон виступає з 1995 року і провів на професійному рівні 1051 матч. За свою кар'єру він дев'ять разів ставав чемпіоном Італії, п'ять разів вигравав Кубок Італії, а також є чемпіоном світу, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Буффону пропонують пограти в Аргентині.