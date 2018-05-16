Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
462 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 20:36
Залізна витримка: у бразильському суперматчі футболіст неймовірно прийняв м'яч. ВІДЕО
|Анхель Ромеро
Нападник Корінтіанса Анхель Ромеро вразив глядачів стадіону в матчі з Палмейрас ідеальним прийомом м'яча на груди і голову.
Його команда перемогла 1:0.
Нагадаємо, що раніше нападник Фламенго фінтами трамвував захисника суперника. ВІДЕО.
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