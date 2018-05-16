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16.05.2018  19:53

УЄФА показала, який вигляд має красень-стадіон у Ліоні перед фіналом Ліги Європи. ФОТО

Стад де Ліон / УЄФА

Офіційний твіттер-аккаунт Ліги Європи оприлюднив фотографії Стад де Ліон перед матчем Марсель - Атлетико.

Гра відбудеться 16 травня о 21:45.

Переглянути матч у прямому ефірі можна тут.

Нагадаємо, що букмекери дали прогноз на фінал Ліги Європи.





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