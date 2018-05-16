Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
420 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 19:53
УЄФА показала, який вигляд має красень-стадіон у Ліоні перед фіналом Ліги Європи. ФОТО
|Стад де Ліон / УЄФА
Офіційний твіттер-аккаунт Ліги Європи оприлюднив фотографії Стад де Ліон перед матчем Марсель - Атлетико.
Гра відбудеться 16 травня о 21:45.
Переглянути матч у прямому ефірі можна тут.
Нагадаємо, що букмекери дали прогноз на фінал Ліги Європи.
🏟️ Stade de Lyon 😍— #UELfinal (@EuropaLeague) 16 мая 2018 г.
The stage is set. 😎#UELfinal #OMAtleti pic.twitter.com/7EqfJfq3LP
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій