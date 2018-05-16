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16.05.2018  17:58

Леоненко: Хацкевич підійшов би Шахтарю

Віктор Леоненко

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич міг би тренувати донецький Шахтар.

Так вважає експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко.

"Я впевнений, що Хацкевич підійшов би Шахтарю. Не тому що він мій друг, а тому що вміє знаходити спільну мову з футболістами. Ви подивіться, скільки він повернув гравців після Реброва. Хацкевич міг би працювати в Шахтарі, але йому потрібно вивчити португальську мову", - зауважив фахівець..

"Утім, його туди не візьмуть, бо він динамівець. В Україні і тренерів, по суті, дуже мало. Упевнений, що Шахтарю підійшов би Микола Павлов. Легко. Петрович знає, що хочуть і можуть футболісти. Не важливо, українські це гравці або іноземні", - підкреслив Леоненко.

"Але, вибачте, Павлов теж не знає португальської. Ну і що, що він жорсткий тренер, а Луческу хіба не такий? Микола Петрович знає, коли бути жорстким, а коли трохи м'якше. Порахуйте, скількох футболістів він виховав, і виходите з цього", - циутє експерта footboom.

Нагадаємо, що Хацкевич став найкращим тренером у 31-му турі Прем'єр-ліги.





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