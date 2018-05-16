Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
132 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 21:16
Барселона здолала африканський клуб у товариському матчі
|Усман Дембеле / Барселона
16 травня в Африці відбувся товариський матч між місцевим Мамелоді Сандаунз і Барселоною
Каталонці одержали впевнену перемогу над господарями.
Нагадаємо, що Барселона придбала захисника Севільї за 35 мільйонів.
Товариський матч
ПАР
16 травня
Мамелоді Сандаунз - Барселона 1:3 (0:2, 1:1)
Голи: 0:1 - 3 Дембеле, 0:2 - 19 Суарес, 0:3 - 67 Гомеш, 1:3 - 76 Вілаказі
⏰ FINAL WHISTLE ! 👕 @Masandawana 1-3 @FCBarcelona ⚽ Vilakazi / O.Dembélé, Suárez and André Gomes 🔵🔴 #ForçaBarça #SundownsBarça pic.twitter.com/oWmffV3Wsy— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 16 мая 2018 г.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій