Вербич: Купую машину у Мораєса, сподіваюся у мене не буде проблем

Беньямін Вербич

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич збирається придбати автомобіль у Жуніора Мораєса.

Про це футболіст повідомив в інтерв'ю FootballHub.

"Для життя мені достатньо 500 доларів на місяць. Автомобіля у мене поки немає, але займаюся зараз цим питанням - купую машину в Мораєса. Якщо він перейде в Шахтар, то у мене будуть проблеми з автомобілем. Сподіваюся, він продає машину не через це", - сказав Вербич.

Нагадаємо, що Вербич називає Шапаренка "кішкою".