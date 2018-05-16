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16.05.2018  22:45

Вербич: Купую машину у Мораєса, сподіваюся у мене не буде проблем

Беньямін Вербич

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич збирається придбати автомобіль у Жуніора Мораєса.

Про це футболіст повідомив в інтерв'ю FootballHub.

"Для життя мені достатньо 500 доларів на місяць. Автомобіля у мене поки немає, але займаюся зараз цим питанням - купую машину в Мораєса. Якщо він перейде в Шахтар, то у мене будуть проблеми з автомобілем. Сподіваюся, він продає машину не через це", - сказав Вербич.

Нагадаємо, що Вербич називає Шапаренка "кішкою".





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