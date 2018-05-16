Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
175 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 23:15
Маріуполь підписав нових "цікавих і перспективних гравців"
|Андрій Санін
У Маріуполі з наступного сезону з'являться нові футболісти.
Про це повідомив віце-президент клубу Андрій Санін.
"До кінця поточного сезону Олександр Бабич вже сформував бойовий і зіграний кістяк команди, тому серйозних змін у складі не буде. Ми тільки проведемо точкове посилення деяких позицій", - розповів спеціаліст.
"У цьому напрямі є певні напрацювання - вже підписані нові цікаві та перспективні гравці, контракти з якими почнуть діяти з 1 липня", - цитує Саніна спортарена.
Нагадаємо, що стало відомо, де гравці Маріуполя хочуть грати у Лізі Європи.
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