Маріуполь підписав нових "цікавих і перспективних гравців"

Андрій Санін

У Маріуполі з наступного сезону з'являться нові футболісти.

Про це повідомив віце-президент клубу Андрій Санін.

"До кінця поточного сезону Олександр Бабич вже сформував бойовий і зіграний кістяк команди, тому серйозних змін у складі не буде. Ми тільки проведемо точкове посилення деяких позицій", - розповів спеціаліст.

"У цьому напрямі є певні напрацювання - вже підписані нові цікаві та перспективні гравці, контракти з якими почнуть діяти з 1 липня", - цитує Саніна спортарена.

Нагадаємо, що стало відомо, де гравці Маріуполя хочуть грати у Лізі Європи.