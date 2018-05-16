Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
369 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 23:51
Пайет отримав травму у фіналі Ліги Європи, заплакав, а Грізманн його поцілував. ФОТО
|Дімітрі Пайет
Півзахисник Марселя Дімітрі Пайет покинув поле у фіналі Ліги Європи на 32 хвилині зустрічі через травму.
Футболіст покидав поле зі сльозами на очах.
Його співвітчизник, нападник Атлетико, Антуан Грізманн поцілував Пайета, коли той залишав газон.
У підсумку Атлетико виграв Лігу Європи з рахунком 0:3.
Marsilya'nın yıldızı Dimitri Payet, sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı. pic.twitter.com/V1KWmvDPYg— TRT Spor (@trtspor) 16 мая 2018 г.
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