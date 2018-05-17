Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
191 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
17.05.2018  09:21

Сімеоне: Ми стали сильнішими

Дієго Сімеоне

Перемога в фіналі Ліги Європи підтверджує силу мадридського Атлетико.

Про це заявив тренер команди Дієго Сімеоне.

"Рік за роком ця група гравців чудово працює. Найкращий спосіб добиватися перемог - стояти на своєму. Ми були близькі до трофеїв, коли двічі грали у фіналі Ліги чемпіонів. Але ця перемога підтверджує, що ми стали сильнішими", - сказав він.

"Нам потрібно, щоб Грізманн продовжував демонструвати ту гру, яку показував всі ці роки. Сподіваюся, він радий і залишиться в Атлетико. Він йде? Це питання до нього, не до мене", - цитує Сімеоне tribuna.com.

Як відомо, Пайет отримав травму у фіналі Ліги Європи, заплакав, а Грізманн його поцілував.





Читай також
Сімеоне отримав дискваліфікацію на три кубкові гри
Сімеоне: У грі проти Челсі ми думаємо лише про перемогу
Сімеоне погодив новий контракт з Атлетико
Сімеоне очолить Евертон?
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
11:36
Футбол. Платіж солідарності від трансферу Ярмоленка отримала лише одна футбольна школа
11:16
Футбол. Перспективний захисник не приїде до збірної України?
10:37
Футбол. Нападник Динамо увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Ліги Європи
10:30
Теніс. Долгополов пропустить турнір у Женеві
10:13
Футбол. Тренер Марселя: Нам нема чого соромитися через поразку
09:54
Інше. УПЛ планує створити кіберфутбольную лігу
09:34
Футбол. Матч Україна - Албанія перенесений на 3-е червня
09:21
Футбол. Сімеоне: Ми стали сильнішими
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!