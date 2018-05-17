Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
191 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 09:21
Сімеоне: Ми стали сильнішими
|Дієго Сімеоне
Перемога в фіналі Ліги Європи підтверджує силу мадридського Атлетико.
Про це заявив тренер команди Дієго Сімеоне.
"Рік за роком ця група гравців чудово працює. Найкращий спосіб добиватися перемог - стояти на своєму. Ми були близькі до трофеїв, коли двічі грали у фіналі Ліги чемпіонів. Але ця перемога підтверджує, що ми стали сильнішими", - сказав він.
"Нам потрібно, щоб Грізманн продовжував демонструвати ту гру, яку показував всі ці роки. Сподіваюся, він радий і залишиться в Атлетико. Він йде? Це питання до нього, не до мене", - цитує Сімеоне tribuna.com.
Як відомо, Пайет отримав травму у фіналі Ліги Європи, заплакав, а Грізманн його поцілував.
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