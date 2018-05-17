Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
231 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 09:34
Матч Україна - Албанія перенесений на 3-е червня
Товариський матч між збірними України та Албанії перенесений на 3 червня.
Раніше планувалося, що зустріч відбудеться 2-го червня в Швейцарії.
Де пройде матч і о котрій годині розпочнеться, поки невідомо, але, швидше за все, зустріч проведуть у Швейцарії.
Збір збірної України розпочнеться 23 травня у Харкові. 31 травня в Женеві національна команда проведе матч з Марокко, пише "Команда №1".
Раніше повідомлялося, що Шевченко викликав 25 гравців на товариські матчі з Марокко і Албанією.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій