Матч Україна - Албанія перенесений на 3-е червня

Товариський матч між збірними України та Албанії перенесений на 3 червня.

Раніше планувалося, що зустріч відбудеться 2-го червня в Швейцарії.

Де пройде матч і о котрій годині розпочнеться, поки невідомо, але, швидше за все, зустріч проведуть у Швейцарії.

Збір збірної України розпочнеться 23 травня у Харкові. 31 травня в Женеві національна команда проведе матч з Марокко, пише "Команда №1".

Раніше повідомлялося, що .