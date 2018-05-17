Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
215 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 10:13
Тренер Марселя: Нам нема чого соромитися через поразку
|Руді Гарсія
Марсель гідно зіграв проти Атлетико у фіналі Ліги Європи.
Про це заявив тренер клубу Руді Гарсія.
"Ми втратили шанс в першому таймі. У нас була перша реальна можливість в цій грі. А потім ми припустилися помилки, яка коштувала нам гола. З такою командою, як Атлетико, ти не можеш дозволити собі поступатися в рахунку, тому що тоді все ускладнюється. Суперник підвищив рівень гри у другому таймі", - сказав він.
"Я шкодую про те, що нам не пощастило, коли м'яч після удару Мітроглу влучив в штангу. Гол повернув би нас в гру. Атлетико - прекрасна команда. Нам нема чого соромитися через поразку", - цитує наставника УЄФА.
Як відомо, гравець Марселя Пайет отримав травму у фіналі Ліги Європи, заплакав, а Грізманн його поцілував.
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