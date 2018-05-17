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17.05.2018  10:13

Тренер Марселя: Нам нема чого соромитися через поразку

Руді Гарсія

Марсель гідно зіграв проти Атлетико у фіналі Ліги Європи.

Про це заявив тренер клубу Руді Гарсія.

"Ми втратили шанс в першому таймі. У нас була перша реальна можливість в цій грі. А потім ми припустилися помилки, яка коштувала нам гола. З такою командою, як Атлетико, ти не можеш дозволити собі поступатися в рахунку, тому що тоді все ускладнюється. Суперник підвищив рівень гри у другому таймі", - сказав він.

"Я шкодую про те, що нам не пощастило, коли м'яч після удару Мітроглу влучив в штангу. Гол повернув би нас в гру. Атлетико - прекрасна команда. Нам нема чого соромитися через поразку", - цитує наставника УЄФА.

Як відомо, гравець Марселя Пайет отримав травму у фіналі Ліги Європи, заплакав, а Грізманн його поцілував.





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