Нападник Динамо увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Ліги Європи

Жуніор Мораес

Найкращим бомбардиром розіграшу Ліги Європи 2017/18 став форвард Лаціо Чіро Іммобіле, в активі якого 8 голів.

Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

Стільки ж у Аріца Адуріса, який посів друге місце через те, що зіграв більше хвилин, ніж Іммобіле. Італієць зіграв 582 хвилини (9 матчів), іспанець – 801 хвилину (10 поєдинків).

Третє місце посів форвард Динамо Жуніор Мораєс, який відзначився 7 голами. Для цього бразильцю знадобилось 10 матчів та 742 хвилини.

Як відомо, у фіналі Атлетико виграв у Марселя.