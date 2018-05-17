Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
439 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 10:37
Нападник Динамо увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Ліги Європи
|Жуніор Мораес
Найкращим бомбардиром розіграшу Ліги Європи 2017/18 став форвард Лаціо Чіро Іммобіле, в активі якого 8 голів.
Про це інформує офіційний сайт УЄФА.
Стільки ж у Аріца Адуріса, який посів друге місце через те, що зіграв більше хвилин, ніж Іммобіле. Італієць зіграв 582 хвилини (9 матчів), іспанець – 801 хвилину (10 поєдинків).
Третє місце посів форвард Динамо Жуніор Мораєс, який відзначився 7 голами. Для цього бразильцю знадобилось 10 матчів та 742 хвилини.
Як відомо, у фіналі Атлетико виграв у Марселя.
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