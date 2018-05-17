Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
314 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 11:16
Перспективний захисник не приїде до збірної України?
|Едуард Соболь
Захисник Славії Едуард Соболь може пропустити початок збору збірної України.
Про це заявив сам футболіст.
"З огляду на, що наш тренер в останній місяць не випускає мене на поле, після найближчого матчу Славії в чемпіонаті спробую відпроситися у нього, щоб вчасно приїхати в розташування збірної України, оскільки зараз робота в національній команді виходить, можна сказати, на фінішну пряму перед офіційними матчами в Лізі націй", - сказав він.
"Хочу бути на очах у тренерів збірної", - цитує Соболя "Команда №1".
Раніше повідомлялося, що матч Україна - Албанія перенесений на 3-е червня.
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