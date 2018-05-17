Перспективний захисник не приїде до збірної України?

Едуард Соболь

Захисник Славії Едуард Соболь може пропустити початок збору збірної України.

Про це заявив сам футболіст.

"З огляду на, що наш тренер в останній місяць не випускає мене на поле, після найближчого матчу Славії в чемпіонаті спробую відпроситися у нього, щоб вчасно приїхати в розташування збірної України, оскільки зараз робота в національній команді виходить, можна сказати, на фінішну пряму перед офіційними матчами в Лізі націй", - сказав він.

"Хочу бути на очах у тренерів збірної", - цитує Соболя "Команда №1".

Раніше повідомлялося, що матч Україна - Албанія перенесений на 3-е червня.