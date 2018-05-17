Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
245 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 12:12
Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА
Національна команда України в оновленому рейтингу ФІФА посідає 30 місце. У "синьо-жовтих" 777 очок, інформує офіційний сайт ФІФА.
Цього разу змін у рейтингу практично немає, оскільки національні збірні у квітні-травні ще не проводили товариських матчів.
Лідирують як і раніше збірні Німеччини, Бразилії та Бельгії.
NEW #FIFARanking— FIFA.com (@FIFAcom) 17 травня 2018 р.
🇩🇪Germany stay 🔝
🇰🇼Kuwait the biggest climbers 📈
🇵🇭Philippines hit record high 🙌
More info ℹ️👉 https://t.co/tR8mTQHkvi pic.twitter.com/LxWzwkCzz4
Нагадаємо, у травні-червні команда Шевченка проведе товариські матчі проти Марокко та Албанії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій