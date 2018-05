Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Національна команда України в оновленому рейтингу ФІФА посідає 30 місце. У "синьо-жовтих" 777 очок, інформує офіційний сайт ФІФА.

Цього разу змін у рейтингу практично немає, оскільки національні збірні у квітні-травні ще не проводили товариських матчів.

Лідирують як і раніше збірні Німеччини, Бразилії та Бельгії.

