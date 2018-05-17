Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
167 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 12:49
Шахтар привітав українців з Днем вишиванки
Шахтар привітав вболівальників з Днем вишиванки, який відзначається в Україні сьогодні, 17 травня.
Про це інформує клубний Твіттер гірників.
Особлива футбольна форма для святкового тренування в День вишиванки. 🇺🇦 Вітаємо зі святом! pic.twitter.com/2C9sAznV2W— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 17 травня 2018 р.
"Особлива футбольна форма для святкового тренування в День вишиванки. Вітаємо зі святом", – йдеться в повідомленні клубу.
Нагадаємо, Шахтар за підсумками сезону 2017/18 оформив золотий дубль.
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