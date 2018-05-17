Шахтар привітав українців з Днем вишиванки

Шахтар привітав вболівальників з Днем вишиванки, який відзначається в Україні сьогодні, 17 травня.

Про це інформує клубний Твіттер гірників.

Особлива футбольна форма для святкового тренування в День вишиванки. 🇺🇦 Вітаємо зі святом! pic.twitter.com/2C9sAznV2W — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 17 травня 2018 р.

"Особлива футбольна форма для святкового тренування в День вишиванки. Вітаємо зі святом", – йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, Шахтар за підсумками сезону 2017/18 оформив золотий дубль.