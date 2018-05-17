Олександрія попрощається з орендованим гравцем

Гліб Бухал

Олександрія не буде продовжувати оренду Гліба Бухала, який належить Львову.

22-річний центрбек поповнив ряди клубу Прем'єр-ліги на початку цього року і встиг провести за команду Володимира Шарана сім матчів, в яких відзначився одним голом.

Керівництво олександрійського клубу прийняло рішення не продовжувати співпрацю з футболістом, пише FootBoom.

Нагадаємо, що першу частину сезону футболіст провів у ФК Львів, за який відіграв 15 матчів, забивши 2 голи.