Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
378 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 13:07
Олександрія попрощається з орендованим гравцем
|Гліб Бухал
Олександрія не буде продовжувати оренду Гліба Бухала, який належить Львову.
22-річний центрбек поповнив ряди клубу Прем'єр-ліги на початку цього року і встиг провести за команду Володимира Шарана сім матчів, в яких відзначився одним голом.
Керівництво олександрійського клубу прийняло рішення не продовжувати співпрацю з футболістом, пише FootBoom.
Нагадаємо, що першу частину сезону футболіст провів у ФК Львів, за який відіграв 15 матчів, забивши 2 голи.
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