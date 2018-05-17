Одеський клуб виключили з ПФЛ і Першої ліги

16-го травня відбулося засідання Ради ліг ПФЛ, де було ухвалено рішення про припинення членства Товариства з обмеженою відповідальністю ФК Жемчужина Одеса у ПФЛ.

Також Жемчужину було виключено зі змагань серед команд клубів першої ліги.

Разом із тим, було ухвалено рішення звернутися до Комітету ФФУ зі статусу і трансферу футблістів щодо питання отримання дозволу для реєстрації їх за іншу команду.

Раніше була інформація, що клуб знявся зі змагань і припинить своє існування.