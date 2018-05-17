Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
844 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 13:21
Одеський клуб виключили з ПФЛ і Першої ліги
16-го травня відбулося засідання Ради ліг ПФЛ, де було ухвалено рішення про припинення членства Товариства з обмеженою відповідальністю ФК Жемчужина Одеса у ПФЛ.
Також Жемчужину було виключено зі змагань серед команд клубів першої ліги.
Разом із тим, було ухвалено рішення звернутися до Комітету ФФУ зі статусу і трансферу футблістів щодо питання отримання дозволу для реєстрації їх за іншу команду.
Раніше була інформація, що клуб знявся зі змагань і припинить своє існування.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій