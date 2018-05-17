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17.05.2018  15:18

Знаменитий іспанець претендує на пост керманича Вест Гема

 Рафаель Бенітес

Претендентом на вакантний пост головного тренера Вест Гема ЗМІ вважають колишнього керманича Ліверпуля, Реала, Челсі та Наполі Рафаеля Бенітеса.

Наразі 58-річний спеціаліст працює у Ньюкаслі і має ще рік контрактних зобов'язань перед сороками, проте молотобійці дуже зацікавлені у Рафі.

Скоріше за все клубам належить домовитися між собою.

Згідно із Chronicle, у Вест Гемі Бенітесу обіцяють "усе, що він захоче". Скоріше за все, мова йде про виділення значних коштів на підсилення команди. 

Нагадаємо, Бенітес розпочинав свою тренерську кар'єру в Іспанії: у 1990-х він тренував Вальядолід, Осасуну, Естремадуру, на початку нульових - Тенеріфе та Валенсію.

Світове визнання Бенітес отримав завдяки успішній роботі із Ліверпулем. Перед Ньюкаслом Рафа керував Реалом, проте там у нього не склалося (працював з липня 2015 по січень 2016). 

Раніше Вест Гем звільнив з посади Девіда Мойєса. Зазначимо, що до цього по ходу сезону-2017/18 було припинено співпрацю із хорватом Славеном Білічем.

Нагадаємо, на посаду керманича Вест Гема претендує нинішній наставник Шахтаря Паулу Фонсека

 





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