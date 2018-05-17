Знаменитий іспанець претендує на пост керманича Вест Гема
|Рафаель Бенітес
Претендентом на вакантний пост головного тренера Вест Гема ЗМІ вважають колишнього керманича Ліверпуля, Реала, Челсі та Наполі Рафаеля Бенітеса.
Наразі 58-річний спеціаліст працює у Ньюкаслі і має ще рік контрактних зобов'язань перед сороками, проте молотобійці дуже зацікавлені у Рафі.
Скоріше за все клубам належить домовитися між собою.
Згідно із Chronicle, у Вест Гемі Бенітесу обіцяють "усе, що він захоче". Скоріше за все, мова йде про виділення значних коштів на підсилення команди.
Нагадаємо, Бенітес розпочинав свою тренерську кар'єру в Іспанії: у 1990-х він тренував Вальядолід, Осасуну, Естремадуру, на початку нульових - Тенеріфе та Валенсію.
Світове визнання Бенітес отримав завдяки успішній роботі із Ліверпулем. Перед Ньюкаслом Рафа керував Реалом, проте там у нього не склалося (працював з липня 2015 по січень 2016).
Раніше Вест Гем звільнив з посади Девіда Мойєса. Зазначимо, що до цього по ходу сезону-2017/18 було припинено співпрацю із хорватом Славеном Білічем.
Нагадаємо, на посаду керманича Вест Гема претендує нинішній наставник Шахтаря Паулу Фонсека.
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