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17.05.2018  15:39

Ухвалено рішення щодо реклами російського Газпрому під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві

 

Російську компанію Газпром, яка є спонсором Ліги чемпіонів УЄФА, не буде представлено під час фінального матчу між Ліверпулем та Реалом.

Мова йде про будь-яку рекламу Газпрома на вулицях міста на період підготовки, проведення та після фінального поєдинку, повідомили у Київській міській держадміністрації. 

"Ми дуже вдячні за розуміння всім учасникам переговорних процесів. На вулицях міста Києва, у фан-зоні Газпром (логотип компанії - ред.) представлений не буде", - пояснив на прес-конференції в Укрінформ радник заступника голови КМДА, головний представник КМДА з питань, пов'язаних з проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд, Андрій Мирошніченко.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів-2017/18 відбудеться 26 травня на НСК Олімпійський, а вирішальний матч у жіночих змаганнях прийматиме 24 травня стадіон імені Валерія Лобановського. 

Раніше в УЄФА висловили незадоволення тим, як представники ФФУ використовували Кубок Ліги чемпіонів перед фіналом.





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