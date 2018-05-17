Стало відомо, яке місце у рейтингу авторитетного видання посіли Ярмоленко та Коноплянка
|Євген Коноплянка
Вінгер Шальке Євген Коноплянка опинився на 70-му місці рейтингу футболістів Бундесліги у сезоні-2017/18 від видання Kicker.
Мова йде про середній бал українця у матчах першості за весь сезон. Він склав 3,28 пункти - це восьмий результат серед усіх гравців команди із Гельзенкірхена.
При цьому Андрій Ярмоленко, який перейшов вже по ходу першості-2017/18 із Динамо у Боруссію Д, не потрапив у рейтинг через те, що провів недостатню кількість матчів через травму. Зазначимо, що Андрій отримував оцінки від Kicker у 13 матчах при 17 необхідних.
На вершині рейтингу опинився захисник Байєра Ларс Бендер - його оцінка 2,65. Друге місце дісталося Налдо з Шальке (2,66), третє - Куну Кастеелсу з Вольфсбурга (2,72).
Нагадаємо, чемпіоном Бундесліги стала Баварія, Шальке та Гоффенгайм фінішували слідом, а Боруссія опинилася на 4-му місці.
Раніше повідомлялося, що Андрій Ярмоленко не взяв участі в останньому матчі у першому сезоні за Боруссію.
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