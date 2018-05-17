Шапаренко: У матчі з Шахтарем усі гравці Динамо хочуть реабілітуватися перед фанатами

Микола Шапаренко

Не дивлячись на те, що матч 32-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем вже не має турнірного значення, у динамівців висока мотивація на поєдинок.

Про це заявив хавбек киян Микола Шапаренко в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Звісно прикро, що провалили сезон. Але нічого, будемо намагатися виграти у Шахтаря в останньому матчі. Хочемо перемогти для вболівальників та довести у першу чергу собі, що ми сильніше за принципового суперника. Хочу, щоб у свою чергу фанати підтримали нас, адже нам необхідна їхня підтримка", - заявив 19-річний футболіст.

Нагадаємо, Шахтар став чемпіоном-2017/18 достроково, обігравши у 31-му турі Верес.