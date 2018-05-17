Бразилець Шахтаря може знову замінити співвітчизника з Ювентуса

Ісмаїлі

У Ювентусі зацікавлені у послугах бразильського захисника Шахтаря Ісмаїлі.

Так, за повідомленнями Premium Sport Ісмаїлі обійдеться Ювентусу у 7 мільйонів євро.

Керівництво старої синьйори розглядає 28-річного латераля як заміну для іншого бразильця - Алекса Сандро.

Ймовірно, що Сандро перейде у Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів євро. Тому на лівому фланзі у Юве будуть проблеми.

Навіть повернення Леонардо Спінаццоли з оренди з Аталанти не дасть ради туринцям, адже він потребує операції на меніску.

Цікаво, що у березні Ісмаїлі отримав дебютний виклик до збірної Бразилії завдяки Сандро - тоді у захисника Юве була травма, тому Ісма й отримав свій шанс.

Додамо, що лівий захисник виступає за Шахтар з 2013 року - тоді він перейшов у Донецьк з португальської Браги за 4 мільйони євро.

У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв за Шахтар 40 матчів, забивши у них 5 голів.

Раніше повідомлялося, що Фред має намір залишити Шахтар по завершенню сезону.