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17.05.2018  18:32

Бразилець Шахтаря може знову замінити співвітчизника з Ювентуса

 Ісмаїлі

У Ювентусі зацікавлені у послугах бразильського захисника Шахтаря Ісмаїлі. 

Так, за повідомленнями Premium Sport Ісмаїлі обійдеться Ювентусу у 7 мільйонів євро. 

Керівництво старої синьйори розглядає 28-річного латераля як заміну для іншого бразильця - Алекса Сандро.

Ймовірно, що Сандро перейде у Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів євро. Тому на лівому фланзі у Юве будуть проблеми.

Навіть повернення Леонардо Спінаццоли з оренди з Аталанти не дасть ради туринцям, адже він потребує операції на меніску. 

Цікаво, що у березні Ісмаїлі отримав дебютний виклик до збірної Бразилії завдяки Сандро - тоді у захисника Юве була травма, тому Ісма й отримав свій шанс. 

Додамо, що лівий захисник виступає за Шахтар з 2013 року - тоді він перейшов у Донецьк з португальської Браги за 4 мільйони євро. 

У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв за Шахтар 40 матчів, забивши у них 5 голів. 

Раніше повідомлялося, що Фред має намір залишити Шахтар по завершенню сезону.





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