Бразилець Шахтаря може знову замінити співвітчизника з Ювентуса
|Ісмаїлі
У Ювентусі зацікавлені у послугах бразильського захисника Шахтаря Ісмаїлі.
Так, за повідомленнями Premium Sport Ісмаїлі обійдеться Ювентусу у 7 мільйонів євро.
Керівництво старої синьйори розглядає 28-річного латераля як заміну для іншого бразильця - Алекса Сандро.
Ймовірно, що Сандро перейде у Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів євро. Тому на лівому фланзі у Юве будуть проблеми.
Навіть повернення Леонардо Спінаццоли з оренди з Аталанти не дасть ради туринцям, адже він потребує операції на меніску.
Цікаво, що у березні Ісмаїлі отримав дебютний виклик до збірної Бразилії завдяки Сандро - тоді у захисника Юве була травма, тому Ісма й отримав свій шанс.
Додамо, що лівий захисник виступає за Шахтар з 2013 року - тоді він перейшов у Донецьк з португальської Браги за 4 мільйони євро.
У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв за Шахтар 40 матчів, забивши у них 5 голів.
Раніше повідомлялося, що Фред має намір залишити Шахтар по завершенню сезону.
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