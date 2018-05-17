Гравець Динамо про дербі із Шахтарем: Звісно є різниця, чи мати два або п'ять очок різниці на фініші
|Йосип Піварич
Для гравців Динамо важливо перемогти Шахтар у матчі 32-го туру УПЛ: щоб завершити сезон на мажорній ноті та мати менше відставання на фініші.
Про це заявив захисник киян Йосип Піварич.
"Коли б ми не зустрічалися із Шахтарем, це завжди принципово, а перемога - це престиж нашої команди. Ми дуже хочемо перемогти гірників. По-перше, щоб порадувати наших фанатів та завершити сезон на мажорній ноті, а по-друге, для нас важливо, чи буде два очки різниці із ними на фініші чи п'ять. Тож зробити усе можливе для перемоги", - заявив Піварич в інтерв'ю клубній прес-службі.
Перед дербі в активі Динамо 70 очок, а у гірників - на 5 більше.
Нагадаємо, Шахтар став чемпіоном-2017/18 достроково, обігравши у 31-му турі Верес.
Раніше про бажання перемогти Шахтар заявив молода надія Динамо Микола Шапаренко.
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