На лідера Шахтаря намагаються збити ціну - експерт

Фред

Представники лідера Шахтаря Фреда намагаються збити ціну на гравця за для того щоб трансфер півзахисника пройшов якомога швидше.

Про це розповів експерт у області трансферного ринку Данкан Каслс виданню Express.co.uk.

"МЮ запропонував Фреду умови по зарплаті й тривалості контракту. Фреда це влаштовує, оскільки він хоче грати в АПЛ. Але є ще й інтерес Манчестер Сіті", - зазначив спеціаліст.

"Шахтар говорить, що сума відступних - 60 мільйонів євро, але представники Фреда намагаються її збити і залишитися з клубом в хороших відносинах", - цитує Каслса Динамоманія.

Також експерт упевнений, що в МЮ Фред стане гравцем стартового складу.

Раніше повідомлялося, що Фред зацікавив Барселону.

Також відомо про інтерес до хавбека гірників з боку ПСЖ.