Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 19:20
На лідера Шахтаря намагаються збити ціну - експерт
|Фред
Представники лідера Шахтаря Фреда намагаються збити ціну на гравця за для того щоб трансфер півзахисника пройшов якомога швидше.
Про це розповів експерт у області трансферного ринку Данкан Каслс виданню Express.co.uk.
"МЮ запропонував Фреду умови по зарплаті й тривалості контракту. Фреда це влаштовує, оскільки він хоче грати в АПЛ. Але є ще й інтерес Манчестер Сіті", - зазначив спеціаліст.
"Шахтар говорить, що сума відступних - 60 мільйонів євро, але представники Фреда намагаються її збити і залишитися з клубом в хороших відносинах", - цитує Каслса Динамоманія.
Також експерт упевнений, що в МЮ Фред стане гравцем стартового складу.
Раніше повідомлялося, що Фред зацікавив Барселону.
Також відомо про інтерес до хавбека гірників з боку ПСЖ.
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