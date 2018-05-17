Захисник Динамо: Матчі проти Шахтаря - це завжди дербі

Йосип Піварич

Київське Динамо серйозно готується до гри 32-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це заявив захисник киян Йосип Піварич.

"Ми старанно готуємося до останнього матчу сезону, тому що матчі з Шахтарем - це завжди дербі, завжди поєдинки за престиж. Сподіваємося, що в суботу виграємо. З нетерпінням чекаємо цей матч, аби вийти на поле та показати хороший футбол", - наголосив футболіст.

"Звичайно, ми хочемо здобути перемогу для наших вірних уболівальників, які нас завжди підтримують і закінчити сезон на хорошій ноті. Якщо виграємо, підсумкова різниця між першим і другим місцем становитиме всього два очки", - цитує Піварича офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Шахтар достроково оформив золото Прем'єр-ліги, перемігши в 31-му турі Верес.

Гра Динамо - Шахтар відбудеться 19 травня на стадіоні Динамо ім. Лобановського та стане останнім матчем за Динамо легенди клубу Олега Гусєва.