Легенда Шахтаря отримав пропозицію від турецького гранда

Даріо Срна



Стамбульський Бешикташ запропонував однорічний контракт Даріо Срні.

Про це повідомляє Haber1903.

Окрім захисника Шахтаря орли прагнуть підписати форварда Ювентуса Маріо Манджукіча та сподіваються, що екс-капітан збірної Хорватії вмовить співвітчизника приєднатись до нього в Туреччині, пише Футбол 24.

Контракт Срни з гірниками діє до літа 2018 року.

Нагадаємо, що Даріо Срна відбуває дискваліфікацію на 17 місяців за порушення антидопінгових правил та може повернутися на поле 22 серпня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Шахтар не хоче продовжувати контракт з 35-річним хорватом Даріо Срною.