Легендарний хавбек продовжив контракт з Баварією
|Ар'єн Робен
Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен залишиться в мюнхенському клубі ще на один сезон.
Про це повідомляє офіційний сайт мюнхенців.
✍ Der Arjen hat's gemacht - und bis 2019 beim #FCBayern verlängert! 👏— FC Bayern München (@FCBayern) 17 травня 2018 р.
➡ https://t.co/AKqysTPGTl #MiaSanMia pic.twitter.com/yf07nSqMyi
Роббен виступає в складі чемпіонів Німеччини з 2009 року, за цей час він став семиразовим чемпіоном Німеччини, вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.
"Моя головна мета – почати все спочатку в новому сезоні. Було прикро залишати поле в півфіналі Ліги чемпіонів через травму, не зігравши у найважливішій грі. Ось чому я хочу вразити всіх у наступному сезоні. Буду добре працювати і доведу, що я залишаюсь важливим гравцем для клубу", – цитує Роббена Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що Баварія представила форму на наступний сезон.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій