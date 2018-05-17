Легендарний хавбек продовжив контракт з Баварією

Ар'єн Робен

Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен залишиться в мюнхенському клубі ще на один сезон.

Про це повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

Роббен виступає в складі чемпіонів Німеччини з 2009 року, за цей час він став семиразовим чемпіоном Німеччини, вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

"Моя головна мета – почати все спочатку в новому сезоні. Було прикро залишати поле в півфіналі Ліги чемпіонів через травму, не зігравши у найважливішій грі. Ось чому я хочу вразити всіх у наступному сезоні. Буду добре працювати і доведу, що я залишаюсь важливим гравцем для клубу", – цитує Роббена Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що Баварія представила форму на наступний сезон.