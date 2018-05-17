Барселона оголосить про трансфер Грізманна - ЗМІ
|Антуан Грізманн
Найближчим часом Барселона має намір узгодити залишилися деталі контракту і буде готова оголосити про трансфер в найближчі два тижні, ще до старту чемпіонату світу.
Про це повідомляє AS.
Якщо француз передумає переходити в Барселону, що на думку видання, малоймовірно, він повинен буде виплатити каталонцям штраф в 20 млн євро. Це один з пунктів попередньої згоди між сторонами, яка була підписана раніше.
Також каталонці готові заплатити Атлетико за гравця 115 млн євро, в той час як клаусула форварда, яка прописана в контракті, дорівнює 100 млн євро, пише Футбол 24.
У поточному сезоні 27-річний Грізманн провів за Атлетико 48 матчів у всіх турнірах, в яких забив 29 м'ячів і віддав 15 гольових передач.
Нагадаємо, що наперододні Атлетико виграв Лігу Європи.
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