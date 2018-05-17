Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
355 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 21:39
Ярмоленко забиває вдруге поспіль. ВІДЕО
|Андрій Ярмоленко
Хавбек збірної України Андрій Ярмоленко забив гол за Боруссію в благодійному турнірі у ворота Ванні-Айккель.
Українець вийшов у стартовому складі на матч, а на 25-й хвилині зробив рахунок 4:0.
У минулому матчі Ярмоленко забив і зробив асист.
У поточному сезоні 28-річний українець провів 26 матчів, забив 6 голів і зробив 6 ассистов.
Через травму сухожилля український хавбек пропустив близько 3 місяців.
Нагадаємо, що Ярмоленка викликали до збірної України на товариські матчі Марокко і Албанією.
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