Захисник Динамо не потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС

Віторіну Антунеш

Збірна Португалії назвала 23-х гравців, які представлятимуть країну під час чемпіонату світу в Росії.

Воротарі: Руї Патрісіу (Спортінг), Антоні Лопеш (Ліон), Бету (Гезтепе);

Захисники: Пепе (Бешикташ), Жозе Фонте (Далянь Іфань), Бруну Алвеш (Рейнджерс), Рубен Діаш (Бенфіка), Седрік Соареш (Саутгемптон), Рікарду Перейра (Порту), Рафаел Геррейро (Боруссія Д.), Маріу Руй (Наполі).

Півзахисники: Вільям Карвалью (Спортінг), Мануель Фернандеш (Локомотив), Жоао Моутіньо (Монако), Адрієн Сілва (Лестер), Бруну Фернандеш (Спортінг), Жоау Маріу (Вест Хем);

Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Реал), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Желсон Мартінш (Спортінг), Рікарду Куарежма (Бешикташ), Андре Сілва (Мілан).

Нагадаємо, що Португалія потрапила в групу B з Іраном, Марокко та Іспанією.

Зазначимо, що захисник Хетафе Віторіну Антунеш, який належить київському Динамо не потрапив до зявки на ЧС.