Захисник Динамо не потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС
|Віторіну Антунеш
Збірна Португалії назвала 23-х гравців, які представлятимуть країну під час чемпіонату світу в Росії.
Воротарі: Руї Патрісіу (Спортінг), Антоні Лопеш (Ліон), Бету (Гезтепе);
Захисники: Пепе (Бешикташ), Жозе Фонте (Далянь Іфань), Бруну Алвеш (Рейнджерс), Рубен Діаш (Бенфіка), Седрік Соареш (Саутгемптон), Рікарду Перейра (Порту), Рафаел Геррейро (Боруссія Д.), Маріу Руй (Наполі).
Півзахисники: Вільям Карвалью (Спортінг), Мануель Фернандеш (Локомотив), Жоао Моутіньо (Монако), Адрієн Сілва (Лестер), Бруну Фернандеш (Спортінг), Жоау Маріу (Вест Хем);
Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Реал), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Желсон Мартінш (Спортінг), Рікарду Куарежма (Бешикташ), Андре Сілва (Мілан).
Нагадаємо, що Португалія потрапила в групу B з Іраном, Марокко та Іспанією.
Зазначимо, що захисник Хетафе Віторіну Антунеш, який належить київському Динамо не потрапив до зявки на ЧС.
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