Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
63 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 00:15
Вольсфбург упевнено переміг Хольштейн Кієль у першому стиковому матчі за право грати в Бундеслізі
У першому фінальному матчі плей-офф за право виступати наступного сезону в Бундеслізі Вольфсбург упевнено переміг Хольштейн Кієль (3:1).
Чемпіонат Німеччини
Плей-офф (пониження)
Фінал
1-й матч
Вольсфбург - Хольштейн Кієль 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 13 Орігі, 1:1 - 34 Шиндлер, 2:1 - 40 Брекало, 3:1 - 56 Маллі
Das Spiel ist aus, eine gute Ausgangsposition ist geschaffen, mehr noch nicht. Die Entscheidung fällt am Montag! #WOBKSV #immernurdu #VfLWolfsburg pic.twitter.com/XjgxaswMFC— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 17 травня 2018 р.
Нагадаємо, що до другої Бундесліги вилетіли Кельн і Гамбург.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
17.05.2018
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій