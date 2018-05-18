Зоря хоче продовжити оренду гравця Динамо

Олександр Андрієвський

Луганська Зоря планує зберегти ключових гравців на наступний сезон.



З деякими футболістами вже ведуться переговори. Цього літа контракти закінчуються у Микити Каменюки, Олега Чуваєва і В'ячеслава Чечера.



Також луганський клуб має намір продовжити оренду з київського Динамо Олександра Андрієвського, пише zarya.lg.ua.

Раніше повідомлялося, що Зоря за успіх в грі з Шахтарем могла отримати від Динамо мільйон доларів.