Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
440 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 08:42
Зоря хоче продовжити оренду гравця Динамо
|Олександр Андрієвський
Луганська Зоря планує зберегти ключових гравців на наступний сезон.
З деякими футболістами вже ведуться переговори. Цього літа контракти закінчуються у Микити Каменюки, Олега Чуваєва і В'ячеслава Чечера.
Також луганський клуб має намір продовжити оренду з київського Динамо Олександра Андрієвського, пише zarya.lg.ua.
Раніше повідомлялося, що Зоря за успіх в грі з Шахтарем могла отримати від Динамо мільйон доларів.
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