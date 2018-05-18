Фонсека про Срну в тренерському штабі: Я не проти

Даріо Срна і Паулу Фонсека

Даріо Срна може продовжити грати в Шахтарі, або ж виконувати інші функції у клубі.

Про це заявив наставник команди Паулу Фонсека клубному сайту.

"Срна – мій помічник у штабі? Це принаймні не заплановано. Однак якби клуб зробив таку пропозицію, я б не сказав "ні", тому що дуже поважаю Даріо", - сказав він.

"Не знаю, що станеться. Продовжувати грати або виконувати якісь інші функції – буде його рішення. Яким би воно не було, я його підтримаю", – сказав Фонсека.

Раніше повідомлялося, що Срна отримав пропозицію від турецького гранда.

Додамо, що напередодні .