Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
471 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 09:17
Фонсека про Срну в тренерському штабі: Я не проти
|Даріо Срна і Паулу Фонсека
Даріо Срна може продовжити грати в Шахтарі, або ж виконувати інші функції у клубі.
Про це заявив наставник команди Паулу Фонсека клубному сайту.
"Срна – мій помічник у штабі? Це принаймні не заплановано. Однак якби клуб зробив таку пропозицію, я б не сказав "ні", тому що дуже поважаю Даріо", - сказав він.
"Не знаю, що станеться. Продовжувати грати або виконувати якісь інші функції – буде його рішення. Яким би воно не було, я його підтримаю", – сказав Фонсека.
Раніше повідомлялося, що Срна отримав пропозицію від турецького гранда.
Додамо, що напередодні Фонсека продовжив контракт з Шахтарем.
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