Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
172 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 09:32
Ярмоленко приїде у збірну України із запізненням
|Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко запізниться на збір збірної України, який розпочнеться 23 травня у Харкові.
Футболіст бере участь у комерційному турнірі у США в складі Борусії, тому прибуде у розташування національної команди 25 травня, пише Команда 1.
Нагадаємо, що 31 травня Україна зіграє з Марокко, а через декілька днів – з Албанією. Другий матч було заплановано на 2 червня, проте лунала інформація, що зустріч буде перенесено.
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