Ярмоленко приїде у збірну України із запізненням

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко запізниться на збір збірної України, який розпочнеться 23 травня у Харкові.

Футболіст бере участь у комерційному турнірі у США в складі Борусії, тому прибуде у розташування національної команди 25 травня, пише Команда 1.

Нагадаємо, що 31 травня Україна зіграє з Марокко, а через декілька днів – з Албанією. Другий матч було заплановано на 2 червня, проте лунала інформація, що зустріч буде перенесено.