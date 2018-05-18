Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1187 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 09:48
Італійський клуб надіслав Шахтарю запит на трансфер молодого захисника
Емполі хоче орендувати захисника Шахтаря та збірної України Миколу Матвієнка з правом викупу.
Офіційний запит прийшов в офіс донецького клубу.
Емполі хоче оформити оренду Матвієнка на сезон 2018/19 та викупити його перед сезоном 2019/20.
Зазначимо, що Матвієнко після повернення у Шахтар зіграв лише 3 матчі, а у 9 поєдинках в 2018 році взагалі не потрапляв у заявку "гірників", пише zbirna.com.
Раніше повідомлялося, що Миколі Матвієнку зламали ніс.
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