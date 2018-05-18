Італійський клуб надіслав Шахтарю запит на трансфер молодого захисника

Емполі хоче орендувати захисника Шахтаря та збірної України Миколу Матвієнка з правом викупу.

Офіційний запит прийшов в офіс донецького клубу.

Емполі хоче оформити оренду Матвієнка на сезон 2018/19 та викупити його перед сезоном 2019/20.

Зазначимо, що Матвієнко після повернення у Шахтар зіграв лише 3 матчі, а у 9 поєдинках в 2018 році взагалі не потрапляв у заявку "гірників", пише zbirna.com.

Раніше повідомлялося, що Миколі Матвієнку зламали ніс.