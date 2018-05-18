Нападник Динамо ще не знає, де продовжить кар'єру

Жуніор Мораес

Нападник Динамо Жуніор Мораес ще не знає, де продовжить кар'єру.

Про це повідомив сам гравець.

Я все ще не маю визначеності, де продовжу кар'єру. Сподіваюся, що незабаром зможу офіційно про це повідомити", – цитує Мораеса Футбол 24.

Раніше була інформація, що Мораес увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Ліги Європи.

Також повідомлялося, що Мораес перейде в Шахтар.