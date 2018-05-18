Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
537 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 10:47
Нападник Динамо ще не знає, де продовжить кар'єру
|Жуніор Мораес
Нападник Динамо Жуніор Мораес ще не знає, де продовжить кар'єру.
Про це повідомив сам гравець.
Я все ще не маю визначеності, де продовжу кар'єру. Сподіваюся, що незабаром зможу офіційно про це повідомити", – цитує Мораеса Футбол 24.
Раніше була інформація, що Мораес увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Ліги Європи.
Також повідомлялося, що Мораес перейде в Шахтар.
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